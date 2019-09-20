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Правительство Германии потратит более €54 млрд на защиту климата 

ТАСС 47 минут назад
Берлин потратит более €54 млрд на защиту климата
Фото: РИА Новости
Правительство Германии приняло многомиллиардный пакет мер по защите климата и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом рассказали в пятницу в Берлине на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц.
"Мы приняли пакет мер по защите климата. Речь идет о выделении более €54 млрд до 2023 года", — сказал Шольц.
Меркель со своей стороны заверила, что правительство будет добиваться указанных целей "шаг за шагом".
Благодаря инвестициям кабмин собирается уже до 2020 года добиться снижения цен на железнодорожные перевозки, увеличения налогов на услуги авиакомпаний. Предполагается, что вырастет цена на бензин, дизель и газ, вместе с этим увеличатся компенсации гражданам, которые ездят на работу из одного региона в другой на общественном транспорте. Правительство собирается развивать сеть зарядок для электромобилей, повышать энергоэффективность многоквартирных домов.
Параллельно с заседанием правительства в центре Берлина проходила демонстрация, посвященная защите климата. В ней принимали участие более 100 тыс. человек. "Точное число мы приведем позже, — написали в Twitter организаторы. — Но уже сейчас можно сказать, что это крупнейшая демонстрация за все время".
Как передает корреспондент ТАСС, был полностью перекрыт для автомобилей правительственный квартал и близлежащие улицы, в городе образовались длинные пробки. Кроме того, крупные акции прошли в других городах Германии. К примеру, в Гамбурге в шествии участвовали 70 тыс. человек.
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Комментарии
В мире , Погода , Ангела Меркель , Олаф Шольц , Германия
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