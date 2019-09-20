Эксперты объяснили угрозы НАТО против Калининграда

Почему НАТО угрожает напасть на Калининград

Один из российских регионов стал объектом агрессивных планов со стороны НАТО — в альянсе признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области . Почему американские генералы рассматривают Калининград в качестве военной цели — и в каком состоянии расположенная в регионе российская военная группировка?

ВВС США подготовили план нейтрализации противовоздушной обороны Калининградской области. Все дело в том, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части территории стран НАТО. С таким заявлением на страницах издания Breaking Defense выступил в пятницу командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган

«Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план, как это сделать, — сказал американский генерал. — Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и… будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать».

Детали плана Харриган раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Можно отметить, что само наличие подобных планов неудивительно — их разрабатывают военные любой страны. Более того, было бы странно, если бы подобных планов по агрессии против Калининграда у НАТО не существовало. Однако публичное заявление об их наличии, да еще столь подробнее — это действительно исключительное событие.

А в МИД России квалифицировали высказывания Харригана как безответственные угрозы глупость.

«Умные дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о «российской угрозе», которая якобы исходит из Калининградской области. Кроме того, эксперты американского исследовательского центра RAND еще в 2016 году рекомендовали Пентагону оценить возможности НАТО относительно подавления и нейтрализации вооружения, расположенного в этом регионе.

Однако в реальности все обстоит ровно наоборот. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что страны Прибалтики и их коллеги по НАТО хронически не замечают того сокращения российских войск в Калининграде, которое произошло в последние десятилетия. Потому наши военные подразделения в этом районе незначительны и не могут даже теоретически представлять угрозу крупнейшему военно-политическому альянсу мира. При этом Россия из-за деструктивных действий НАТО вынуждена защищать свой форпост на Западе с помощью ракетных комплексов «Искандер», о чем еще в 2016 году говорил глава МИД России Сергей Лавров . А в марте 2019 года противовоздушная оборона Калининградской области была усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф».

Минобороны России в ответ на заявление представителя НАТО подчеркнули, что Калининградский регион надежно защищен от любых агрессивных «планов», «разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами».

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — заверили в военном ведомстве.

Но действительно ли у России хватит возможностей, чтобы надежно закрыть небо Калининграда от воздушной атаки предполагаемого противника? По мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеча Бижева, планы Харригана не могут быть реализованы.

«Если говорить об оснащенности сил ПВО Калининградского района, то следует отметить, что район «прикрыт» усиленной ПВО Балтийского флота. Кроме того, на суше регион защищает целая дивизия ПВО», — сказал Бижев газете ВЗГЛЯД. — Это приграничный район, а в этих районах всегда разворачивали самое современное вооружение и уделяли особое внимание подготовке личного состава. США не в состоянии противопоставить что-либо ПВО Калининграда».

Однако стоит напомнить, что, согласно положению современной военной науки, ПВО любой плотности в конце концов уничтожается атакующим — все зависит от выделенного на это наряда сил и средств. Кроме того, несмотря на мощную ПВО под Калининградом, она имеет и свои слабости. В частности, отсутствует второй и третий эшелон ПВО (как, например, это сделано в центральных регионах страны), нет уверенности, что в случае реального конфликта уничтоженные комплексы будут обновляться и ремонтироваться, а потраченные боеприпасы — восстанавливаться.

Тем не менее, специалисты уверены, что по крайней мере первый масштабный авианалет система ПВО Калининградской области должна выдержать.

По открытым данным, расположенные в регионе комплексы С-300 и С-400 могут одновременно сделать залп сотнями зенитных ракет. А затем уже в дело должны вступить сухопутные средства поражения — такие, как ракеты Искандер. Их задачей будет уничтожить средства поражения противника, угрожающие Калининграду — ракетные установки, аэродромы, штабы, склады оружия и другие подобные объекты.

Военный эксперт Александр Гольц объяснил, почему в Пентагоне и НАТО обеспокоены плотной концентрацией российских средств ПВО в Калининградской области. «В случае военного конфликта эта мощная система ПВО может воспрепятствовать переброске натовских резервов в Балтию воздушным путем. Первое и главное средство уничтожения российской ПВО в Калининграде — крылатые ракеты морского базирования. В случае военного конфликта Штаты буквально наводнят в Балтику надводными кораблями и субмаринами с крылатыми ракетами на борту, чтобы обрушить всю свою мощь на калининградский регион», — сказал Гольц газете ВЗГЛЯД.

Другие варианты подавления средств ПВО в Калининградской области, по мнению Гольца, менее реалистичны.

«Теоретически регион «простреливается» с соседней территории даже ствольной артиллерией, но попытки подавить таким способом ПВО — это риск, потому что западные САУ будут уничтожены на позициях нашим оружием», — добавил эксперт.

В свою очередь Россия, по мнению Гольца, будет отвечать на возможную атаку НАТО в основном с помощью комплексов береговой обороны «Бал» и «Бастион». «Кроме того, развернутые в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы „Искандер-М“ будут использоваться для уничтожения командных пунктов и объектов НАТО на суше», — считает аналитик, согласившись с мнением о том, что Россия сможет отбить первую волну атаки на Калининград.

Говоря о сценарии дальнейшего развития событий эксперт выразил надежду, что рассуждения американских военных о военном конфликте с Россией не войдут в привычку. «Очень надеюсь, что мы обсуждаем немыслимое. Потому что возможный конфликт между США и Россией уничтожит жизнь на планете Земля, а не только ПВО Калининградской области», — резюмировал Гольц.