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Экс-мэр Лондона посоветовал главам городов России развивать транспорт и качественную среду 

ТАСС 2 часа назад
Экс-мэр Лондона дал советы российским властям
Фото: РИА Новости
Мэрам российских городов необходимо развивать общественный транспорт, создавать доступное жилье и качественную среду для успешного развития городов. Такое мнение на форуме "Среда для жизни" высказал бывший мэр Лондона Кен Ливингстон.
"Три совета: развить систему общественного транспорта, второе — создать программу развития жилой застройки.
В Лондоне плата за аренду жилья "откусывает" в среднем половину зарплаты, поэтому наличие большого количества доступного жилья — это критически важно. Но главное, чтобы в вашем городе люди хотели жить. Нужны спортивные объекты, интересные музеи. Я всегда гордился, например, тем, что в Лондоне пабов, ночных клубов и баров больше, чем в Нью-Йорке и Париже. Я действительно этим горжусь, потому что такие места делают город привлекательным", — сказал Ливингстон.
Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.
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Комментарии
В мире , Европа , Кен Ливингстон , Агентство стратегических инициатив , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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