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Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 14 минут назад
Deutsche Welle может потерять аккредитацию в России
Фото: РИА Новости
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители компании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела страны 27 сентября. Кроме того, в отношении компании может быть заведено административное дело, заявил член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
«Я через министерство иностранных дел и через Роскомнадзор направлю обращение к ним, если они не будут реагировать и дальше будут нам отказывать, о временном лишении или приостановлении аккредитации их представительства в Российской Федерации. У нас нет другого подхода. Они отказались категорически от цивилизованного диалога, а мы в Государственной думе готовы идти до конца», — сказал Шхагошев РИА «Новости».
Представители Deutsche Welle ока не уведомили о своем присутствии на заседании комиссии 27 сентября.
Также материалы компании проанализируют Генпрокуратура и Роскомнадзор, по итогам проверок может быть заведено административное дело, если Deutsche Welle откажется участвовать в заседаниях думской комиссии.
По словам Шхагошева, речь идет о публикации 2009 года, где говорится об идее организовать структуру с участием США, ЕС и Турции в связи с проблемой «потери Россией Северного Кавказа». Также будут проанализированы подобные статьи от 2015 и 2018 годов.
«В случае, если они дают нам свою оценку, а я уверен, что это грязное, политическое безапелляционное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в этом случае просто я хочу выйти с предложением. Или они будут общаться с нами, что лучше, или же они будут общаться с Генеральной прокуратурой. С Генеральной прокуратурой они будут общаться через административное дело, которое будет возможно возбуждено, потому что на самом деле (публикация) «Москва, выходи!» к этому относится, можно расценивать как вмешательство», — сказал Шхагошев.
Он добавил, что Генпрокуратура и Роскомнадзор согласились подготовить соответствующий анализ на эти публикации. «Они согласились и в ближайшее время они дадут такое свое заключение, чтобы дальше мы могли для себя определиться и двигаться», — сказал депутат.
Напомним, 19 августа Совет Госдумы создал комиссию, которая будет расследовать факты вмешательства во внутренние дела России извне. Она была создана после заявления официального представителя МИДа Марии Захаровой о том, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве. Представители Deutsche Welle отказались приходить на заседания комиссии Госдумы. В Госдуме заявили, что примут меры после отказа представителей компании встречаться с комиссией. Позже в комиссии заявили, что подтвердили попытки иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России.
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Комментарии
В мире , Европа , Мария Захарова , Адальби Шхагошев , Роскомнадзор , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости , Deutsche Welle
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