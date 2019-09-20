Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Отношения РФ и Молдавии переживают тяжелый период
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
"На протяжении последних лет у нас почти отсутствовал диалог на уровне правительства и парламентов, сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой где Запад и Восток увидят мостик — пока что хрупкий и непростой", — сказал Додон.
Он отметил, что за год, прошедший со времени проведения первого МРЭФ, изменилось очень многое. Власти прилагают усилия к восстановлению отношений на всех уровнях.
"Молдавия открыта политически и экономически и на Запад, и на Восток. Я очень надеюсь, что бизнес воспользуется уникальной ситуацией, которая есть в Молдавии, а в скором времени мы выйдем с серьезной президентской стратегией устойчивого экономического развития Молдавии", — отметил Додон.
МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года, в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Комментарии3
В мире , СНГ , Игорь Додон , ЕАЭС , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения7
В Тбилиси вновь начались акции протеста
В Тбилиси вновь начались акции протеста5
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей9
Задержан убийца сотрудников спецсвязи
Задержан убийца сотрудников спецсвязи5
У россиян конфискуют украинские сельхозземли
У россиян конфискуют украинские сельхозземли281
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение