Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, почему новому генсеку Совета Европы будет непросто 

РИА Новости 4 часа назад
Эксперт: новому генсеку Совета Европы будет непросто
Фото: РИА Новости
Новому генсеку Совета Европы будет непросто работать над сохранением места и роли организации, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
На этой неделе новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступила с торжественным заявлением на комитете министров Совета Европы. С этого момента началась ее работа на новом посту.
В конце июня ПАСЕ на пять лет, с возможностью переизбрания, выбрала представительницу Хорватии Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем. Она станет второй женщиной-генсеком за всю историю Совета.
Генсек Совета возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.
Выступая перед комитетом министров, Бурич высказалась за сохранение фундаментальных принципов организации. Она намерена активно способствовать разработке и внедрению механизма совместного контроля комитета министров Совета Европы — ПАСЕ за соблюдением уставных принципов и требований.
Высказываясь по этому пункту, Берестнев заметил, что здесь "речь о подходе, который позволил вернуть российскую делегацию в ПАСЕ".
"Создание такого механизма совместных действий — очень непростая задача, и генсеку придется сильно постараться, выполняя роль своего рода модератора этого процесса. Хватит ли у Бурич политического веса в европейском масштабе, в столицах для этой роли — покажет время", — добавил он.
В своем выступлении Бурич заявила о намерении реформировать секретариат организации. Она хочет сделать его более эффективным при меньших рисках бюджетного характера. Она также планирует использовать свои полномочия генсека в соответствии со статьей 52 Европейской Конвенции в случае систематических и продолжающихся нарушений Конвенции в рамках процедур исполнения постановлений суда.
Статья 52 гласит, что "по получении просьбы от генерального секретаря Совета Европы каждая высокая договаривающаяся сторона представляет разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффективное применение любого из положений настоящей конвенции".
Также новый генсек указала на то, что намерена предпринять шаги по оптимизации бюджетного процесса, чтобы создать защитные механизмы на случай новых проблем с финансированием. При этом она напомнила о безусловной обязанности стран по выполнению своих финансовых обязательств как государств-членов организации.
Комментируя в целом выступление, Берестнев заметил, что "определенное разочарование вызывает отсутствие тезиса о необходимости большего вовлечения властей во взаимодействие по исполнению постановлений ЕСПЧ ".
"Вместо большего сотрудничества — акцент на большее давление на власти", — добавил он.
Эксперт пояснил, что "после (предыдущего генсека Совета Европы Турбъерна) Ягланда очень трудно ей удерживать планку, чтобы сохранить влияние и уважение, которые ему позволили разгуливать проблемы".
"Он же был и премьер-министром, и мининдел, и председателем нобелевского комитета", — заключил Берестнев.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Комментарии
В мире , Европа , Юрий Берестнев , ЕСПЧ , Совет Европы , РИА Новости , Хорватия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии4
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию338
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой20
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов14
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина111
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение