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В Сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» 

News.ru + ещё 3 54 минуты назад
В Сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Фото: imago stock&people/Global Look Press
В США начался «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события идёт на YouTube-канале LDG Station.
Сообщается, что «штурм» стартовал в 16:20 UTC (в 02:20 мск 21-го сентября) и будет идти в течение двух дней. Своё участие в нём подтвердили более 3 млн человек. Из-за этого ВВС США до 22 сентября закрыли воздушное пространство над «Зоной 51».
Как ранее писал News.ru, 21-летний Метти Роберс придумал «штурм» в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян, однако его поддержало огромное количество людей. После общения с ФБР парень решил просто организовать музыкальный фестиваль Alien Stock в ближайшем к «Зоне 51» городе.
Военная база"Зона 51″ расположена в штате Невада. По слухам, там проводятся эксперименты над инопланетянами.
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В мире , ФБР
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