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Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Трампа призвали обнародовать разговор с Зеленским
Фото: EPA
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление опубликовано на странице Байдена в Twitter.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп «во время июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».
«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать транскрипт упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу», — заявил Байден.
В июле Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры.
В Белом Доме сообщали, что стороны обсудили сотрудничество двух стран в экономике и энергетике.
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Комментарии1
В мире , Выборы на Украине , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Wall Street Journal , США
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