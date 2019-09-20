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Украина с начала года запретила ввоз из России почти 2 тыс. книг 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Украина запретила ввоз почти 2 тыс. книг из России
Фото: РИА Новости
Украина с начала этого года запретила ввоз почти 2 тыс. книг из Российской Федерации. Об этом сообщили в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.
"В течение 2019 года Госкомтелерадио выдало субъектам хозяйствования 1874 отказа в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу агентством УНН.
При этом 95 отказов выдано на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции "относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории страны", говорится в сообщении.
Остальные 1779 отказов были выданы по причине представления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.
Один из последних запретов Госкомтелерадио Украины распространялся на ввоз с территории РФ для распространения в стране двух книг, в которых якобы "присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора". Так, под запрет подпала книга Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию", в которой, по мнению украинского ведомства, содержатся "пропагандистские лозунги государства-агрессора". Также запрещена для ввоза книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241", в которой Госкомтелерадио обнаружило несколько страниц, посвященных истории Киевской Руси, трактуемой автором "с позиции политически ангажированной современной российской историографии".
В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.
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В мире , Украина
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