Зеленского до слез рассмешили шутки о России

По данным издания, номер был показан во время закрытой части форума YES, который проходил в Киеве 12-14 сентября. Видеозапись чата, который велся от лица лидеров мировых держав, разместил в фейсбуке действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

На видео в шутливой манере разговор ведется от лица России, Белоруссии, США, Франции, Германии, Англии, а также КНДР и бывшего президента Украины Петра Порошенко

Особенно рассмешила Владимира Зеленского шутка о президенте Белоруссии Александре Лукашенко , который якобы сначала не понимает, что такое селфи, а после отправляет неудачные кадры, показывая крупным кадром свои усы, отмечает агентство.

В чате также от имени России озвучен план по «аннексии» половины Британии, на что Франция, США и Германия грозят ей санкциями.

Владимир Зеленский до победы на выборах президента Украины являлся художественным руководителем «Квартала 95», а также участвовал в создании юмористических номеров и выступал в них.