Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленского до слез рассмешили шутки о России 

Рамблер + ещё 4 7 минут назад
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил показанный студией «Квартал 95» шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, номер был показан во время закрытой части форума YES, который проходил в Киеве 12-14 сентября. Видеозапись чата, который велся от лица лидеров мировых держав, разместил в фейсбуке действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.
На видео в шутливой манере разговор ведется от лица России, Белоруссии, США, Франции, Германии, Англии, а также КНДР и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Особенно рассмешила Владимира Зеленского шутка о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, который якобы сначала не понимает, что такое селфи, а после отправляет неудачные кадры, показывая крупным кадром свои усы, отмечает агентство.
В чате также от имени России озвучен план по «аннексии» половины Британии, на что Франция, США и Германия грозят ей санкциями.
Владимир Зеленский до победы на выборах президента Украины являлся художественным руководителем «Квартала 95», а также участвовал в создании юмористических номеров и выступал в них.
Комментарии14
В мире , Видео , Конфликты , СНГ , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все плохо»: переписка убившего коллег полицейского
«Все плохо»: переписка убившего коллег полицейского124
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
От чего содрогнется Москва
От чего содрогнется Москва21
Россиян оставят без части праздников
Россиян оставят без части праздников87
США пригрозили РФ «всестороннем наступлением»
США пригрозили РФ «всестороннем наступлением»100
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение