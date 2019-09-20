Зеленского до слез рассмешили шутки о России 

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил показанный студией «Квартал 95» шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, номер был показан во время закрытой части форума YES, который проходил в Киеве 12-14 сентября. Видеозапись чата, который велся от лица лидеров мировых держав, разместил в фейсбуке действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.
На видео в шутливой манере разговор ведется от лица России, Белоруссии, США, Франции, Германии, Англии, а также КНДР и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Особенно рассмешила Владимира Зеленского шутка о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, который якобы сначала не понимает, что такое селфи, а после отправляет неудачные кадры, показывая крупным кадром свои усы, отмечает агентство.
В чате также от имени России озвучен план по «аннексии» половины Британии, на что Франция, США и Германия грозят ей санкциями.
Владимир Зеленский до победы на выборах президента Украины являлся художественным руководителем «Квартала 95», а также участвовал в создании юмористических номеров и выступал в них.