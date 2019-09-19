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Определено политическое будущее Израиля 

Lenta.ru 1 час назад
Определено политическое будущее Израиля
Фото: Reuters
Лидер национально-патриотической партии Израиля «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман сообщил, что поддерживает кандидатуру главы оппозиции Бени Ганца на пост премьер-министра страны. Об этом передает The Times of Israel.
Либерман, по сведениям источников, рекомендовал своим коллегам сделать выбор в пользу Ганца. Отмечается, что это решение может стать решающим для реализации планов последнего сформировать новое правительство под его руководством. Позднее представитель партии «Наш дом — Израиль» опроверг информацию о таком заявлении, однако не отверг возможность сформировать коалицию.
Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расстроен из-за отказа главы оппозиции Бени Ганца встретиться с ним и обсудить правительство единства.
Ранее стало известно, что Нетаньяху и его партия «Ликуд» заключила договор с консерваторами из объединений «Ямина», «United Тора Иудаизм» и ультра-религиозной партии ШАС. Вместе у них будет, скорее всего, 55 мест в Кнессете. У победивших на выборах партии левоцентристов Ганца из блока «Кахоль-Лаван» — 33, однако весь левый блок с их участием набирает 56. Партия «Наш дом — Израиль» получила 8 мест, еще 13 — представители арабского населения. Таким образом ни одна из сторон не набирает нужного количества для формирования правительства, для этого нужно 61 место.
Правая коалиция во главе с премьером собирается склонять победителей на выборах к формированию правительства без арабов. Источники сообщают, что пока политические противники Нетаньяху не собираются принимать это предложение.
В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территорию, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.
Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост сначала с 1996 по 1999 годы, затем он снова стал премьером в 2009 году.
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Комментарии2
В мире , Ближний Восток , Авигдор Либерман , Биньямин Нетаньяху , Газета The Times , Израиль
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