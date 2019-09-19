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Трамп оправдался за купюру $20 в кармане 

Газета.Ru + ещё 2 39 минут назад
Трамп оправдался за купюру $20 в кармане
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации в социальных сетях, где пользователи удивились торчащей из его кармана купюре $20. Об этом сообщает The Washington Post.
Американский лидер заявил, что не пользуется кошельком, поскольку не использует кредитные карты, поэтому деньги хранит в карманах. Он также добавил, что любит оставлять чаевые в гостиницах.
Трамп отметил, что у представителей пресс действительно хорошие камеры и фоторепортеры, которые смогли поймать такой кадр.
Ранее сообщалось, что в Сети удивились купюрой $20 в кармане Трампа.
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В мире , США , Дональд Трамп
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