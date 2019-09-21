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Более половины штатов США подали иск против Белого дома 

360tv.ru + ещё 2 49 минут назад
В США ополчились против Белого дома
Фото: РИА Новости
Около половины штатов США подали иск на администрацию президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
«Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде», — приводит РИА «Новости» слова калифорнийского губернатора.
Причиной массового недовольства администраций стало ранее принятое решение Белого дома лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов машин.
Иски, как уточняется, подали 23 штата, столичный округ Колумбия, а также Лос-Анджелес и Нью-Йорк.
В своем заявлении Ньюсом подчеркнул, что вред воздуху, здоровью американских граждан и экономике страны наносят «действия Трампа».
Министр транспорта Элейн Чао заявила: «Мы не позволим одному штату навязывать свою политическую повестку дня другим 49 штатам».
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Комментарии4
В мире , Конфликты , Гэвин Ньюсом , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , РИА Новости , США
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