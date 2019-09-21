В США ополчились против Белого дома

Более половины штатов США подали иск против Белого дома

«Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде», — приводит РИА «Новости» слова калифорнийского губернатора.

Причиной массового недовольства администраций стало ранее принятое решение Белого дома лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов машин.

Иски, как уточняется, подали 23 штата, столичный округ Колумбия, а также Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

В своем заявлении Ньюсом подчеркнул, что вред воздуху, здоровью американских граждан и экономике страны наносят «действия Трампа».

Министр транспорта Элейн Чао заявила: «Мы не позволим одному штату навязывать свою политическую повестку дня другим 49 штатам».