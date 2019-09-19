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В Китае раскритиковали Пелоси после встречи с гонконгскими активистами 

RT на русском 32 минуты назад
Китай призвал США не вмешиваться в протесты в Гонконге
Фото: РИА Новости
В Министерстве иностранных дел КНР назвали заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о протестах в Гонконге безответственными. Об этом сообщает Associated Press.
Данное заявление было сделано после встречи Пелоси с гонконгскими активистами.
«Мы призываем США прекратить поддерживать радикальные силы в Гонконге, которые выступают за его независимость», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
18 сентября Пелоси поддержала требование гонконгских активистов провести полностью демократические выборы и поблагодарила их за «вызов совести» китайского правительства.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.
Ранее посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за встречи министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с активистом оппозиции Гонконга Джошуа Вонгом.
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Комментарии
В мире , Азия , МИД , Гонконг , Китай , США
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