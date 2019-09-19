США не готовы воевать с Россией

Глава Пентагона отказался воевать с Россией

Глава Пентагона (Министерства обороны США) Марк Эспер заявил, что Америка не готова к опосредованной и гибридной войне с Россией , поэтому стратегия развития Минобороны и других силовых ведомств будет пересмотрена. Об этом сообщает РИА Новости.

Под опосредованной войной имеются в виду региональные конфликты, за участниками которых стоят крупные игроки: в данном случае Россия и США . Одним из примером такого конфликта является война между Северной и Южной Кореей (1950–1953 годы). Также СССР и США выступали как опосредованные противники в начале вьетнамской войны.

Марк Эспер обвинил Россию в том, что она ведет гибридные войны в настоящее время. По его мнению, это объясняется тем, что Россия не хочет противостоять США в обычной войне, поэтому ищет альтернативный способ «бросить вызов» Америке. И к этому США оказались не готовы, считает министр обороны, поэтому сейчас страна меняет стратегию, чтобы научиться воевать «на разных театрах», в том числе и в информационных кампаниях.

55-летний Марк Эспер возглавляет Пентагон только два месяца. Ранее он занимал должность министра армии США, а в начале 1990-х годов был десантником и участвовал в войне в Персидском заливе. Имеет звание подполковника.