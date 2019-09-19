Кадыров обвинил ПАСЕ в предвзятости к Чечне

ПАСЕ проявляет предвзятость в вопросах, связанных с Чечней, считает Кадыров

ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней , заявил глава республики Рамзан Кадыров

Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе посетит Москву Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе.

"Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД. Есть вполне обоснованное мнение, что ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней. Практика свидетельствует, что их не интересуют небывалые в истории поствоенных территорий перемены, происходящие в Чечне, включая политические, экономические, демократические и социальные процессы. О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ, и зациклившиеся на античеченской тематике организации на Западе и оплачиваемые ими коллеги в России. Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни считает, что эти европейские организации хотят, чтобы "мы утратили свои духовные и национальные ценности, растворились в массе тех, кто забыли свои языки, религию, культуру, чтобы мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами".

"Я убеждён, что у чеченского народа, да и у других народов России, есть устойчивый иммунитет против подобного разрушительного и коррозийного зла. Наши народы способны сохранить себя и свою страну от западных попыток экспорта так называемой "демократии", направленной на разрушение института традиционной семьи, уничтожение нашей религиозности и культуры, которыми всегда дорожило российское общество", — объяснил он.

Кадыров подчеркнул, что "проблема с ЛГБТ" для Чечни не актуальна, потому что в республике "мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин".