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ПАСЕ проявляет предвзятость в вопросах, связанных с Чечней, считает Кадыров 

РИА Новости 1 час назад
Кадыров обвинил ПАСЕ в предвзятости к Чечне
Фото: РИА Новости
ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе.
"Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД. Есть вполне обоснованное мнение, что ПАСЕ и ряд других европейских организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней. Практика свидетельствует, что их не интересуют небывалые в истории поствоенных территорий перемены, происходящие в Чечне, включая политические, экономические, демократические и социальные процессы. О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ, и зациклившиеся на античеченской тематике организации на Западе и оплачиваемые ими коллеги в России. Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни считает, что эти европейские организации хотят, чтобы "мы утратили свои духовные и национальные ценности, растворились в массе тех, кто забыли свои языки, религию, культуру, чтобы мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами".
"Я убеждён, что у чеченского народа, да и у других народов России, есть устойчивый иммунитет против подобного разрушительного и коррозийного зла. Наши народы способны сохранить себя и свою страну от западных попыток экспорта так называемой "демократии", направленной на разрушение института традиционной семьи, уничтожение нашей религиозности и культуры, которыми всегда дорожило российское общество", — объяснил он.
Кадыров подчеркнул, что "проблема с ЛГБТ" для Чечни не актуальна, потому что в республике "мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин".
"Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе. Это не зависит от чьей-то воли, это кодекс чести народа, по которому веками жили наши предки и живет народ сегодня. По этому вопросу проведено сотни проверок всеми компетентными на то органами, а также представителями правозащитного сообщества. Но на всё это закрывают глаза те, кто не желает видеть реальную картину", — заключил глава Чечни.
В апреле 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне местных жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.
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Комментарии
В мире , Политика , Альви Каримов , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , МИД , СКР , РИА Новости , Новая газета , Грозный , Москва , Чеченская Республика
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