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США передумали выделять Афганистану 160 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
США передумали направлять помощь Афганистану
Фото: РИА Новости
США отозвали 100 млн долларов, выделенных на инфраструктурный проект Афганистана и приостановили выдачу 60 млн долларов из-за непрозрачных закупок, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
«Из-за выявленной коррупции в правительстве Афганистана и финансовых злоупотреблений США возвращают около 100 млн долларов в министерство финансов, которые предназначались для проекта энергетической инфраструктуры… Мы удержим 60 миллионов долларов запланированной помощи из-за неспособности властей соответствовать базовым критериям прозрачности и ответственности за управление общественными финансами», — говорится в заявлении Помпео, передает РИА «Новости».
В августе Помпео заявил, что настало время выводить подразделения США из Афганистана.
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В мире , Ближний Восток , Минфин , РИА Новости
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