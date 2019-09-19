США передумали направлять помощь Афганистану

США передумали выделять Афганистану 160 млн долларов

США отозвали 100 млн долларов, выделенных на инфраструктурный проект Афганистана и приостановили выдачу 60 млн долларов из-за непрозрачных закупок, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Из-за выявленной коррупции в правительстве Афганистана и финансовых злоупотреблений США возвращают около 100 млн долларов в министерство финансов, которые предназначались для проекта энергетической инфраструктуры… Мы удержим 60 миллионов долларов запланированной помощи из-за неспособности властей соответствовать базовым критериям прозрачности и ответственности за управление общественными финансами», — говорится в заявлении Помпео, передает РИА «Новости».

В августе Помпео заявил, что настало время выводить подразделения США из Афганистана.