Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ — «терпеливый агрессор»: нетерпеливая жертва и думки польского военного 

РИА Новости 32 минуты назад
Россия — «терпеливый агрессор»
Фото: РИА Новости
Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев рвет и мечет покровы: вы, говорит, не смотрите, что Россия на нас не нападает. Вы смотрите на то, что она обязательно нападет. Не надо, говорит, быть дураками.
И общество, и политика так устроены, что там в основном слова. А слова, как и шмотки, надо менять. Все время повторять одно и то же — это как есть один и тот же суп. Приедается. В Европе уже от словосочетания "Россия — агрессор" многие хватаются за голову, кто-то начинает странно улыбаться — тут у кого как психика устроена. В общем, поднадоело малость. Это в Польше и Прибалтике этим блюдом общество можно кормить бесконечно — народ неприхотлив, к разнообразию стола непривычен, да и власти готовить другую пищу пока особо не научились.
А европейцы, теперь уже и нейтральные, лезут с вопросом: раз агрессор, где агрессия? Когда уже этот астероид упадет на землю, а то нам уже бояться надоело? И взор устремляется на экспертов по русской агрессии, коими богата польская земля. Вот бывший министр обороны Польши, а также военный искусствовед, не граф, но пан Ромуальд Шереметьев и разъясняет. Вы, говорит, не смотрите, что Россия не нападает, смотрите, что она нападет. Хотя, если нападет, чего смотреть… Ну посмотрите, как она нападала. И не смотрите у других, смотрите у нас — настоящая история только в Польше, ибо мы стоим на страже исторической памяти.
Не надо, говорит, быть дураками, Россия — не дурак, она хуже — она чуть поумнее. Это не просто агрессор, а его гибридный подвид — "агрессор терпеливый". Может веками жертву высматривать в своих дремучих кустах, ждать подходящего момента. Она, конечно, вот-вот нападет, просто это "вот-вот" еще не наступило. Россия еще не такая сильная и смелая, но скоро-скоро. Зачем ей это надо? Теперь медленно и внимательно: она очень хочет изменить образ начала Второй мировой войны. Ну как поляк? Не в бровь, а граф. Точнее пан.
Не надо тут про то, что образ начала Второй мировой сильно претерпел изменения еще во время Второй мировой. Тем более, про 45-й год. И тем более, что сейчас не 45-й год, и век не тот, да и страна название поменяла. В сознании стражей польской истории маячит удобный август 39-го, а остальное от лукавого. В конце концов, дело не в образе. Точнее, не в образе "терпеливого агрессора". Тут важнее образ "терпеливой жертвы". Хотя скорее нетерпеливой. Ибо жертве все неймется, что на нее никак не нападут. И губы накрасили, и волосы распустили, и юбку покороче — а все равно должного внимания нет. Так хочется дать по рукам, показать нрав и гордыню. Трагедия в том, что руки что-то не распускают. Приходится нетерпеливо терпеть.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Последние новости
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк Ученые нашли страшную опасность зубных имплантатов Ученые нашли страшную опасность зубных имплантатов В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
Комментарии1
В мире , Статьи , Ромуальд Шереметьев , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя
Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя2
Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии
Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии35
Кремль высказался о срыве Киевом соглашения по Донбассу
Кремль высказался о срыве Киевом соглашения по Донбассу
Украинский посол призвал к «развалу России»
Украинский посол призвал к «развалу России»12
Алибасов выступил с заявлением о Заворотнюк
Алибасов выступил с заявлением о Заворотнюк9
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение