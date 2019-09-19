РФ — «терпеливый агрессор»: нетерпеливая жертва и думки польского военного

Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев рвет и мечет покровы: вы, говорит, не смотрите, что Россия на нас не нападает. Вы смотрите на то, что она обязательно нападет. Не надо, говорит, быть дураками.

И общество, и политика так устроены, что там в основном слова. А слова, как и шмотки, надо менять. Все время повторять одно и то же — это как есть один и тот же суп. Приедается. В Европе уже от словосочетания "Россия — агрессор" многие хватаются за голову, кто-то начинает странно улыбаться — тут у кого как психика устроена. В общем, поднадоело малость. Это в Польше и Прибалтике этим блюдом общество можно кормить бесконечно — народ неприхотлив, к разнообразию стола непривычен, да и власти готовить другую пищу пока особо не научились.

А европейцы, теперь уже и нейтральные, лезут с вопросом: раз агрессор, где агрессия? Когда уже этот астероид упадет на землю, а то нам уже бояться надоело? И взор устремляется на экспертов по русской агрессии, коими богата польская земля. Вот бывший министр обороны Польши, а также военный искусствовед, не граф, но пан Ромуальд Шереметьев и разъясняет. Вы, говорит, не смотрите, что Россия не нападает, смотрите, что она нападет. Хотя, если нападет, чего смотреть… Ну посмотрите, как она нападала. И не смотрите у других, смотрите у нас — настоящая история только в Польше, ибо мы стоим на страже исторической памяти.

Не надо, говорит, быть дураками, Россия — не дурак, она хуже — она чуть поумнее. Это не просто агрессор, а его гибридный подвид — "агрессор терпеливый". Может веками жертву высматривать в своих дремучих кустах, ждать подходящего момента. Она, конечно, вот-вот нападет, просто это "вот-вот" еще не наступило. Россия еще не такая сильная и смелая, но скоро-скоро. Зачем ей это надо? Теперь медленно и внимательно: она очень хочет изменить образ начала Второй мировой войны. Ну как поляк? Не в бровь, а граф. Точнее пан.

Не надо тут про то, что образ начала Второй мировой сильно претерпел изменения еще во время Второй мировой. Тем более, про 45-й год. И тем более, что сейчас не 45-й год, и век не тот, да и страна название поменяла. В сознании стражей польской истории маячит удобный август 39-го, а остальное от лукавого. В конце концов, дело не в образе. Точнее, не в образе "терпеливого агрессора". Тут важнее образ "терпеливой жертвы". Хотя скорее нетерпеливой. Ибо жертве все неймется, что на нее никак не нападут. И губы накрасили, и волосы распустили, и юбку покороче — а все равно должного внимания нет. Так хочется дать по рукам, показать нрав и гордыню. Трагедия в том, что руки что-то не распускают. Приходится нетерпеливо терпеть.