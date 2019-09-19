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Савченко стала ведущей политического телешоу 

Lenta.ru + ещё 8 14 минут назад
Савченко нашла работу
Фото: РИА Новости
Надежда Савченко стала ведущей политического шоу на телеканале Zik. Об этом сообщается в анонсе передачи «Комментатор», опубликованном на YouTube.
Бывший депутат Верховной Рады заявила, что ходит на заседания в парламент «ради украинцев», чтобы раскрыть все его секреты. Она пообещала разобраться, как принимаются законы и куда расходуются деньги налогоплательщиков.
По словам Савченко, она хочет, чтобы украинцы знали свои права, а также могли их защитить.
«Я расскажу вам правду», — заключила политик.
Анонс завершается замечанием: «Верховная рада с инсайтом».
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В мире , Украина , Надежда Савченко , Верховная Рада
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