Савченко нашла работу

Савченко стала ведущей политического телешоу

Надежда Савченко стала ведущей политического шоу на телеканале Zik. Об этом сообщается в анонсе передачи «Комментатор», опубликованном на YouTube.

Бывший депутат Верховной Рады заявила, что ходит на заседания в парламент «ради украинцев», чтобы раскрыть все его секреты. Она пообещала разобраться, как принимаются законы и куда расходуются деньги налогоплательщиков.

По словам Савченко, она хочет, чтобы украинцы знали свои права, а также могли их защитить.

«Я расскажу вам правду», — заключила политик.

Анонс завершается замечанием: «Верховная рада с инсайтом».