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В Лондоне считают, что Британия не может уложиться в сроки по Brexit 

ТАСС 28 минут назад
Британия не уложится в сроки по Brexit
Фото: РИА Новости
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли считает, что Великобритания "не может уложиться" в сроки, установленные Евросоюзом для выхода королевства из сообщества. Такое мнение он выразил в выступлении в четверг в Мадриде, информирует газета The Independent.
По словам Баркли, королевству понадобится еще один год для разрешения проблемы, связанной с границей Ирландии.
"Нам говорят, что Великобритания должна предоставить юридически выверенный текст [соглашения по условиям выхода из сообщества] до 31 октября, — приводит его слова издание. — Тем не менее, альтернатива бэкстопу (особому режиму, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit — прим. ТАСС) не является необходимой до конца срока реализации [соглашения] в декабре 2020 года".
"Короче говоря, зачем рисковать в связи с возможностью появления нежелательного результата в ноябре этого года, когда обе стороны могут работать вместе — до декабря 2020 года", — сказал министр.
По его мнению, ЕС "рискует, продолжая настаивать на условии, которое Великобритания не сможет выполнить, и которое отвергал три раза парламент Великобритании".
Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Финляндии Антти Ринне ранее, по данным Би-би-си, потребовал от руководства Великобритании в 12-дневный срок представить Брюсселю новый проект соглашения по условиям выхода из ЕС или же в противном случае покинуть сообщество без сделки.
"Если до конца сентября предложений [от Лондона] не поступит, значит, все кончено", — заявил Ринне после согласования такого срока с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече в Париже.
Спор о бэкстопе
Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем стало положение о "бэкстопе" — особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако, и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.
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Комментарии1
В мире , Политика , Стивен Баркли , ЕС , Совет Европы , The Independent , ИТАР-ТАСС , Ирландия , Мадрид , Великобритания
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