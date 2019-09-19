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Украина отказывается от монет 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Украина отказывается от монет
Фото: РИА Новости
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Об этом сообщат Национальный банк страны, передает РИА Новости.
По информации ведомства, монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством с начала следующего месяца. Кроме того, из обороты постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которой пока можно будет расплатиться.
"Те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут и постепенно их будет становиться все меньше", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что украинцы смогут без ограничений обменять монеты на банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам в течении трех лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве предсказали коллапс экономики Украины.
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