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В Египте заявили, что проводят активную подготовку к саммиту Россия — Африка 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В Египте активно готовятся к саммиту Россия-Африка
Фото: РИА Новости
Египет проводит большую работу в подготовке к предстоящему в Сочи саммиту Россия — Африка, где сопредседателями будут президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по международным делам Палаты представителей арабской республики Карим Дарвиш на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.
"Хочу отметить, что наши интересы совпадают относительно укрепления и расширения отношений с африканскими странами, — сказал он. — Со стороны России тоже такой же интерес сейчас. И лучшим доказательством того является саммит Россия — Африка, который состоится 24 октября в Сочи. Мы тоже проводим очень большую работу по подготовке проведения данного саммита".
Дарвиш также отметил, что исключительные отношения между президентами России и Египта "являются хорошим стимулом для развития двусторонних отношений". Именно поэтому, по его словам, сотрудничество стран и достигло такого уровня.
В этой связи египетский парламентарий напомнил о планах строительства АЭС в Эд-Дабаа, который является одним из крупнейших проектов в отношениях между странами.
"Очень надеемся, что в 2020 году будет закладка первого камня", — добавил Дарвиш. Он также упомянул о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны. "Это очень важный проект для наших стран. Мы в Палате представителей очень заинтересованы в его реализации", — подчеркнул политик.
Кроме того, продолжил парламентарий, Россия и Египет сотрудничают в сфере железных дорог.
"Мы также следим за реализацией проекта о поставке 1300 вагонов из России в нашу страну", — указал он.
Особое внимание Дарвиш обратил на сферу туризма.
"Вы знаете для нашей страны туризм является очень важной сферой, поэтому мы следим внимательно в Палате представителей за развитием ситуации в этой сфере, следим также за теми мерами, которые принимаются нашим государством для обеспечения высочайшего уровня безопасности в соответствии с российскими стандартами, — сказал он. — Очень надеемся, что российский турпоток возобновится в ближайшее время".
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В мире , Африка , абдель ас-сиси , Владимир Путин , Египет , Сочи
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