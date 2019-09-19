В Египте активно готовятся к саммиту Россия-Африка

В Египте заявили, что проводят активную подготовку к саммиту Россия — Африка

"Хочу отметить, что наши интересы совпадают относительно укрепления и расширения отношений с африканскими странами, — сказал он. — Со стороны России тоже такой же интерес сейчас. И лучшим доказательством того является саммит Россия — Африка, который состоится 24 октября в Сочи. Мы тоже проводим очень большую работу по подготовке проведения данного саммита".

Дарвиш также отметил, что исключительные отношения между президентами России и Египта "являются хорошим стимулом для развития двусторонних отношений". Именно поэтому, по его словам, сотрудничество стран и достигло такого уровня.

В этой связи египетский парламентарий напомнил о планах строительства АЭС в Эд-Дабаа, который является одним из крупнейших проектов в отношениях между странами.

"Очень надеемся, что в 2020 году будет закладка первого камня", — добавил Дарвиш. Он также упомянул о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны. "Это очень важный проект для наших стран. Мы в Палате представителей очень заинтересованы в его реализации", — подчеркнул политик.

Кроме того, продолжил парламентарий, Россия и Египет сотрудничают в сфере железных дорог.

"Мы также следим за реализацией проекта о поставке 1300 вагонов из России в нашу страну", — указал он.

Особое внимание Дарвиш обратил на сферу туризма.