Японцы увезли из России чужие останки

СМИ: останки вывезенных из РФ японских военнопленных могли принадлежать не им

Останки почти 600 военнопленных, вывезенных из Забайкальского края Японию за последние 10 лет, могли не принадлежать японским солдатам, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства, специалисты, проводившие соответствующую проверку, на протяжении нескольких лет указывали Министерству здравоохранения , труда и благосостояния Японии на возможную ошибку, однако ведомство открыто не публиковало эти данные. Также, по данным Kyodo, японская сторона не уведомила РФ о возможной ошибке.

Впервые вопрос о том, что из России могли быть вывезены останки, на самом деле не принадлежащие японским военнопленным, погибшим на территории СССР после окончания Второй мировой, был поднят японскими СМИ летом прошлого года. В конце июля 2018 года японское общественное телевидение провело расследование и выяснило, что в 2014 году из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии, были вывезены останки 70 человек.

Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

В результате проведенных экспертиз специалисты пришли к выводу, что в большинстве случаев взятые с фрагментов образцы ДНК однозначно не принадлежит японцам. Другая часть останков, по мнению экспертов, также с высокой долей вероятности не может принадлежать японским гражданам. Экспертные заключения были сделаны в декабре 2017 и в августе 2018 года. Однако с тех пор министерство ничего об этом не сообщало, а останки так и не были возвращены российской стороне.

После капитуляции Токио во Второй мировой войне СССР по договоренности с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тыс. японских военнослужащих. Они были направлены в лагеря, располагавшиеся преимущественно на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчетам правительства Японии, там умерли примерно 55 тыс. человек, причем останки 33 тыс. из них по-прежнему находятся на территории бывшего СССР и Монголии.