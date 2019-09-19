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Лукашенко защитил обматерившую школьника учительницу и наорал на чиновников 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Лукашенко защитил обматерившую школьника учительницу
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам экономики устроил разнос чиновникам из-за ситуации в национальной системе образования. Об этом сообщает издание Tut.by.
Возмущение белорусского лидера было связано с инцидентом, который произошел в одной из школ Гомеля. В сентябре в сети появилось видео, на котором видно, как учительница, держа парту над четвероклассником, ругается на него матом. Педагог утверждала, что ребенок, на которого она кричала, подставил ей подножку. После того, как запись инцидента разошлась в сети, проработавшую в школе 35 лет учительницу уволили.
Лукашенко встал на защиту педагога, раскритиковав начальство разного уровня за то, что они «описались, что у них, видите ли, [видео] в социальных сетях разместили» и «наказали этого бедного учителя». «Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то!» — возмутился президент.
Он заявил что, в белорусской системе образования «творится бардак» и напомнил о трагедии в Столбцах, которая произошла в феврале. «А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть», — сказал он. Лукашенко возмутился тем, что дети пользуются на занятиях смартфонами. Это, как считает белорусский лидер, мешает процессу образования — дети «не умеют считать» и «перестают думать». При этом он подчеркнул, что его сын ни разу не брал в школу телефон.
18 сентября по указу Лукашенко уволенная учительница была восстановлена в должности, а директриса той школы напротив — была уволена.
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Комментарии1
В мире , Александр Лукашенко , Гомель
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