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Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Названа дата встречи Зеленского и Трампа
Фото: РИА Новости
Президенты Украины и Соединённых Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как планируется, проведут встречу 25 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 74-я сессия Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение офиса украинского президента.
«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», — заявили в администрации Зеленского.
На сайте украинского лидера указывается, что Зеленский будет находиться с визитом в США с 23 по 26 сентября.
«В Нью-Йорке глава государства проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп могут встретиться 25 сентября.
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В мире , США , Украина , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Нью-Йорк
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