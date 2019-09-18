Украина выдвинула России новые требования

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Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера» 

ТАСС 25 минут назад
Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений. Это подтвердила пресс-секретарь главы делегации Дарья Олифер.
"Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера", однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения ряда пунктов", — написала она в Facebook.
К таким пунктам, по ее словам, Леонид Кучма как руководитель делегации отнес "полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над участком российско-украинской границы".
Как стало известно, украинская делегация не стала сегодня подписывать согласованный текст по "формуле Штайнмайера", которая представляет из себя компромиссный механизм предоставления Донбассу особого статуса, как того требуют минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.
Согласно минским соглашениям, помимо прекращение огня, отвода вооружений и вывода иностранных войск, на Украине должна быть проведена конституционной реформа, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Киев обязался провести амнистию всем участникам событий на востоке, восстановить экономические связи с Донбассом, а неподконтрольный ныне Киеву участок российско-украинской границы должен быть передан только после предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.
Однако именно нежелание Киева выполнять политическую часть соглашений тормозило реализацию этого плана в течение последних четырех с половиной лет при прежней администрации во главе с президентом Петром Порошенко.
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Комментарии1
В мире , Видео , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Дарья Олифер , Центризбирком России , Киев , Минск
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