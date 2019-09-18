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Глава МИД Украины дал согласие на «формулу Штайнмайера» 

ТАСС 47 минут назад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, — сказал он в среду на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел. — Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)", — сказал Пристайко.
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В мире , Видео , Украина
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