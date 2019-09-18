Глава МИД Украины дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.