«Сами побегут»: новый план по «возвращению» Крыма

Крымчане побегут на Украину , если та не будет их гнобить и создаст окно возможностей. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж

«Модель (возвращения Крыма. — Прим. ред.) есть», — заверил он.

По словам генерала армии, она подразумевает выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом, проведение свободных выборов и формирование по их итогам статуса полуострова на 10 лет.

Руководить Крымом в это время будут органы местного самоуправления, а обеспечивать его эффективное функционирование — украинцы, европейцы, американцы и другие.

Тем временем на Украине будет формироваться «мощная модель», власти страны не будут гнобить крымчан, а создадут для них окно возможностей для ведения бизнеса, свобода которого ныне в Крыму — колоссальная проблема.