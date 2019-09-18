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«Сами побегут»: новый план по «возвращению» Крыма 

Рамблер + ещё 4 30 минут назад
Крымчане побегут на Украину, если та не будет их гнобить и создаст окно возможностей. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж.
«Модель (возвращения Крыма. — Прим. ред.) есть», — заверил он.
По словам генерала армии, она подразумевает выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом, проведение свободных выборов и формирование по их итогам статуса полуострова на 10 лет.
Руководить Крымом в это время будут органы местного самоуправления, а обеспечивать его эффективное функционирование — украинцы, европейцы, американцы и другие.
Тем временем на Украине будет формироваться «мощная модель», власти страны не будут гнобить крымчан, а создадут для них окно возможностей для ведения бизнеса, свобода которого ныне в Крыму — колоссальная проблема.
«Они сами побегут в этой ситуации», — заверил Маломуж, выразив уверенность, что после этого Украина сможет взять Крым под полный водный, социальный, экономический, энергетический, информационный контроль.
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В мире , Видео , Украина , Николай Маломуж , Республика Крым
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