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В Китае обнаружили 18-метрового «водяного монстра» 

Lenta.ru 1 час назад
В Китае обнаружили 18-метрового «водяного монстра»
Фото: Кадр: Mirror / Pear Video
В восточном Китае местные жители обнаружили 18-метрового «водяного монстра», скользящего по поверхности реки Янцзы. Об этом сообщает Mirror Online.
Существо было замечено неподалеку от крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» в китайской провинции Хубэй. Очевидцы отметили, что «монстр» был черного цвета и достигал 60 футов (18,2 метра) в длину.
Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун рассказала, что это может быть водяная змея. Она сделала такой вывод, потому что животное двигалось так же, как рептилия. Многие существа живут под водой годами, добавила Чуньфан.
Однако местные рабочие утверждают, что это всего лишь кусок резиновой ленты, которую используют в создании надувных лодок.
В сентябре 2019 года сообщалось, что англичане обнаружили загадочное существо с клыками и клювом на заднем дворе дома. Предполагалось, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда
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В мире , Наука , Китай
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