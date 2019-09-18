Помпео едет в Саудовскую Аравию

Госдеп анонсировал визит Помпео в Саудовскую Аравию

"Госсекретарь начнет поездку с Джидды, куда он прибудет 18 сентября. Он встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом и обсудит недавнее нападение на нефтяные объекты Королевства, а также координацию действий по противостоянию иранской агрессии в регионе", — сказано в документе.

После этого Помпео поедет в Абу-Даби, где встретится с принцем ОАЭ Мохаммедом бен Заедом, отмечается в заявлении.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила о сокращении её добычи более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, но ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция заявила, что удары были нанесены из Ирана, а не с территории Йемена.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что производственные мощности страны в области нефтедобычи вернутся на уровень в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, а к концу ноября составят 12 миллионов баррелей в сутки, а добыча газа вернётся к обычному уровню уже до конца сентября.