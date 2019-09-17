Ресурс для торга с Москвой: для чего Минск сближается с Вашингтоном

Вашингтон и Минск готовятся восстановить диппредставительства в своих странах на уровне послов, а Александр Лукашенко хочет привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе. Нормализация отношений США и Белоруссии может оказаться и обычным рабочим процессом, однако ставит вопрос, как внешнеполитический маневр Минска отразится на его отношениях с Москвой . «Газета.Ru» — об изменении курса белорусской дипломатии.

США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений.

После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», — цитирует слова Хейла БЕЛТА.

Отношения между Минском и Вашингтоном долгое время были весьма напряженными, однако в последнее время международные наблюдатели фиксируют некоторое потепление. Тем не менее, с середины 2000-х годов США сохраняют в отношении Белоруссии санкционный режим, а американского посла здесь нет с 2008 года. Его место занимает временный поверенный в делах США.

Хейл в ходе визита в Минск отметил, что такое положение вещей «неестественно, ненормально». «Мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали, — сказал американский дипломат, обращаясь к Лукашенко. — [Также США отмечают] большее разнообразие как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути».

Отношения Минска и Вашингтона начали портиться еще во времена президентства Билла Клинтона . Тогдашнего посла США в Белоруссии Дэниела Спекхарда власти вынудили покинуть резиденцию в поселке Дрозды. Белорусские власти объяснили это тем, что расположенная в живописном месте резиденция нуждается в ремонте. Американцы переезжать не хотели, так как потратили на ремонт своих помещений $800 тыс.

Впоследствии диалог Вашингтона и Минска продолжил ухудшаться, а статус отношений — понижаться. В 2004 году США приняли «Акт о демократии в Белоруссии», в котором лично президенту Александру Лукашенко выдвигался список требований, среди которых — освободить заключенных по политическим мотивам, отозвать обвинения против оппозиции и журналистов, прекратить преследование независимых СМИ и профсоюзов, провести в Белоруссии свободные президентские выборы.

Американские законодатели заявили, что пока эти требования не будут реализованы, США не будут предоставлять Минску займы, кредиты, а представителям США в МВФ Всемирном банке было предписано голосовать против оказания любого содействия Белоруссии.

В 2006 году за три дня до президентских выборов в Белоруссии Джодж Буш-младший направил в конгресс «Доклад по Белоруссии — последней диктатуре в Европе, включающий данные по торговле оружием и собственности руководителей».

После этого США последовательно усиливали санкции в отношении Минска. В марте 2008 года Белоруссия дважды рекомендовала американскому представителю Карен Стюарт покинуть территорию страны — это было связано с санкциями Госдепартамента против концерна «Белнефтехим», которые Вашингтон ввел в ответ на невыполнение требования освободить экс-кандидата в президенты.

В итоге Стюарт направилась в Вашингтон для консультаций, после чего в страну уже не вернулась. Для таких же консультаций в Минск прибыл Михаил Хвостов, представлявший позицию Минска в США.

«США должны урегулировать конфликт в Донбассе»

В целом, постепенное улучшение отношений США и Белоруссии наблюдается не первый месяц. Ранее заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер в беседе c изданием Foreign Policy подчеркивал, что нельзя относиться к Белоруссии как к «черной дыре» и игнорировать ее. Стоит отметить, что американский бизнес уже давно чувствует себя в Белоруссии спокойно, а в Минске присутствуют американские сети быстрого питания. Граждане США приезжают в Минск и в качестве туристов, путешествуя по Восточной Европе. Это стало возможно, благодаря отмене Белоруссией виз, в том числе и для США.

А в августе Минск впервые за долгие годы посетил высокопоставленный американский чиновник — на тот момент еще советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон , и это, в определенном смысле, должно было стать настоящей сенсацией.

Буквально недавно страны Запада называли Лукашенко «последним диктатором Европы», а Вашингтон и вовсе не скрывал своей цели отстранить белорусского лидера от власти. Теперь же Минск и Вашингтон восстанавливают диалог буквально на самом высоком уровне.

Президент Белоруссии не скрывает симпатий к президенту США Дональду Трампу и в поздравительной телеграмме заявил, что надеется на продолжение «нормализации» отношений с США.

Сенсации во время визита Болтона, правда, не произошло. «Мы не пришли к каким-то конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», — так Болтон прокомментировал итоги встречи с белорусским лидером.

Сегодня же, 17 сентября, Лукашенко выступил с другой достаточной интересной инициативой —

по его словам, урегулировать конфликт в Донбассе без участия США не получится, передает РИА «Новости».

Ранее с этим предложением выступал экс-президент Украины Петр Порошенко . Эту же мысль повторял и сменивший его на посту главы государства Владимир Зеленский

Оставив в стороне вопрос о готовности участия США в подобном формате (сигналы из Вашингтона на эту тему поступают разные — от заявлений против изменения «нормандского формата» до готовности Трампа принять участие в переговорах России и Украины), Минск, таким образом, продолжает свою дипломатическую линию.

С одной стороны, пресс-служба Лукашенко еще в июле заявляла, что президент Белоруссии придерживается мнения, что разрешить конфликт на востоке Украины должны три славянских народа. С другой, в сообщении доводилась мысль Лукашенко, что «без американцев решить эту проблему сложно, уж слишком они [США] погружены в данные процессы».

И в этом контексте Лукашенко старается использовать по максимуму роль Белоруссии в украинском кризисе. Изначально Минск занял относительно нейтральную позицию и выступил в качестве переговорной площадки. Именно на этом белорусский лидер сыграл на улучшении собственного имиджа, и — в конечном итоге — в том числе улучшении диалога с США. Название «Минск» в этой связи стало чаще звучать в устах американских дипломатов в положительном ключе.

Кирилл Коктыш. Поэтому, в целом, все усилия Лукашенко по нормализации отношений с Западом принесли определенные плоды, а сам этот процесс назревал уже давно, говорит «Газете.Ru» доцент кафедры политической теории МГИМО

«Этот процесс носит вполне рабочий характер — наличие посла еще вовсе не предполагает особых отношений, оно предполагает просто нормальные отношения», — говорит эксперт.

Игра на интеграции

В то же время, наблюдатели полагают, что сближение Минска и Вашингтона может вбить некий клин в отношения Белоруссии с Россией.

Москва и Минск уже на протяжении нескольких лет развивают — при этом не всегда гладко — интеграционный проект. И если Москва положительно оценивает перспективы сближения двух стран, то в Минске достаточно часто формулируются различного рода претензии к российской стороне.

В частности, Белоруссия недовольна ограничениями импорта своих мясных и молочных продуктов, которые периодически вводятся Москвой из-за несоответствия качества товаров российским стандартам. Да и в целом Минск упрекает Москву, что до сих пор не сформирована единая политика по многим направлениям сельского хозяйства, интеллектуальной собственности.

Раздражение Минска вызывает и налоговый маневр, который будет реализовываться по решению российского правительства в 2019-2024 годах. Он предполагает поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ.

На фоне интеграционного проекта двух стран то и дело в Белоруссии начинаются дискуссии по поводу угрозы частичной утраты суверенитета, а некоторые наблюдатели и вовсе предполагают, что этот процесс может быть «прикрытием» возможного объединения России и Белоруссии.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — так говорил Лукашенко, подчеркивая, что вопрос независимости для Белоруссии «святой».

В апреле 2019 года белорусский лидер позволил себе достаточно резкие высказывания в адрес Москвы. « [В России] обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки», — заявил он.

На этом фоне 16 сентября стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас разработали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», подлинность которого «Коммерсанту» подтвердил источник в аппарате правительства.

Согласно документу, уже с 1 апреля 2021 года будут приняты единые Налоговый и Гражданский кодексы, а уже с 1 января 2022 года страны намерены прийти к общим стандартам ведения налоговой базы.

Данные, просочившиеся в СМИ, неконкретные, а в Минске и вовсе термины, используемые в этой статье (конфедерация, федерация), назвали «досужими журналистскими штампами» — так их охарактеризовала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — цитирует «Русская служба Би-би-си» Эйсмонт.

Да и в Кремле информацию «Коммерсанта» подтверждать не стали. «Пока план не публиковался и не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

И в этом контексте сближение Белоруссии и США вызывает главные опасения у наблюдателей в России.

«Сама демонстрация США готовности нормализовать отношения с Белоруссией может быть превращена в ресурс торга Минска с Россией. США это прекрасно понимают, и как минимум до отставки Болтона готовы были наигрывать очки Минску, пока это не требовало от них никаких трат, но наверняка могло подвигнуть к некоторым тратам Москву.