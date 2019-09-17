«Без США Донбассу не помочь»: Лукашенко обратился к Госдепу

Американские власти могли бы способствовать урегулированию военного конфликта в Донбассе — выразил уверенность президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — приводит информационное агентство БелТА слова белорусского лидера.

Он пояснил, что одной из основ дипломатии является правило вступления в переговоры новых сторон, если у искомых делегатов приостановилось развитие дискуссии, передает ФАН.

Два дня назад специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым по теме урегулирования в Донбассе может быть согласована в ближайшее время.

«Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого», — заявил американский дипломат.

Волкер не стремится наладить диалог между противоборствующими сторонами на Украине, а «подталкивает» Киев к силовому варианту.

«Он проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами…, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений», — заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Киев же формирует пакет предложений для облегчения жизни людей в Донбассе, в которые входит, в частности, ремонт моста в станице Луганской и ТВ-вещание на юг страны — об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в украинской столице. При этом аппаратуру для вещания привезут из США.

Пристайко добавил, что изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет. Решение Киева он обосновал тем, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой о децентрализации.

Ранее Волкер сообщал, что Соединенные Штаты поддерживают нынешний формат нормандской группы, в рамках которой проходят переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, но при этом Вашингтон готов присоединиться к переговорам в случае необходимости, передает НСН.

«У нас очень плодотворное сотрудничество со всеми из них (участниками «нормандского формата» — Германией, Россией, Украиной и Францией, — «Газета.Ru».) Если есть необходимость в более расширенном формате, мы, конечно же, присоединимся. В то же время мы полностью поддерживаем «нормандский формат», — пояснил дипломат.

Чуть ранее в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин также указал на необходимость продолжения подготовительной работы с тем, чтобы встреча в «нормандском формате» была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».

В этой связи представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о налаживании диалога между Путиным и Зеленским. Он отметил, что речь идет о договоренностях, которые главы государств достигли в ходе своего разговора.

Одним из главных вопросов по Донбассу, к которому США проявляют интерес, является место размещения миротворцев и состав контингента. Волкер рассказывал, что предложил Москве несколько вариантов размещения миссии ООН

Как отметил Волкер, американская сторона предлагает создание миссии миротворцев ООН, которые должны обеспечить защиту местного населения и обеспечить проведение выборов.

«К сожалению, в то время как Украина и США, Франция и Германия, Европейский союз и другие поддерживают идею развертывания такой миротворческой миссии, Россия по-прежнему не согласна», — сказал Волкер.

В Кремле же подчеркивают, что этот вопрос Киев должен прорабатывать с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако украинские власти от этого отказываются, а ополченцы не согласны допускать миротворцев в Донбасс.