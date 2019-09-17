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На Сноудена подали в суд 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
На Сноудена подали в суд
Фото: Reuters
Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, обвинив его в нарушении обязательств о неразглашении после публикации его мемуаров.
Желание Сноудена покинуть Россию объяснили
Книга Сноудена, получившая название Permanent Record («Личное дело»), состоит из трех частей, которые разделены в общей сложности на 29 глав. Каждая глава посвящена определенному этапу его жизни.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, а затем получил вид на жительство в России.
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В мире , Армия , Оружие
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