Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР

Россия ускорила процесс выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с целью обеспечить российским гражданством военнослужащих ДНР и ЛНР. К такому мнению пришла украинская разведка, сообщается на сайте Минобороны Украины.

Украинские военные считают, что РФ собирается закончить выдачу паспортов военным 1 октября 2019 года.

«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — считают в ведомстве.

По мнению Минобороны, Россия намерена не допустить потери своего влияния в Донбассе «в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации минских соглашений», а также «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины».

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. В июле президент России Владимир Путин расширил категорию граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей.