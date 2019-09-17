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Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Россия ускорила процесс выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с целью обеспечить российским гражданством военнослужащих ДНР и ЛНР. К такому мнению пришла украинская разведка, сообщается на сайте Минобороны Украины.
Украинские военные считают, что РФ собирается закончить выдачу паспортов военным 1 октября 2019 года.
«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — считают в ведомстве.
Семь кругов ада. Как в Донбассе на самом деле оформляют российские паспорта
По мнению Минобороны, Россия намерена не допустить потери своего влияния в Донбассе «в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации минских соглашений», а также «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины».
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. В июле президент России Владимир Путин расширил категорию граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Киев
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