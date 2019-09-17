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Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ 

Рамблер 13 минут назад
Европейский совет по международным отношениям провел опрос среди граждан ЕС, чтобы выяснить, кого они поддержат в случае военного конфликта США с Россией. Об этом сообщает «Газета.ру».
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85% опрошенных ответили, что придерживаются нейтральной позиции и не хотели бы принимать ни одну из сторон.
От 3% до 19% жителей в 14 европейских странах заявили, что рассчитывают на США. До 60% полагаются на Европейский союз.
Газета Svenska Dagbladet, опубликовавшая результаты опроса, выразила обеспокоенность из-за того, что нашлись граждане, которые готовы поддержать Россию в случае конфликта.
В мире , Армия , Видео , Войска , США
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