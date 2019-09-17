Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ

Европейский совет по международным отношениям провел опрос среди граждан ЕС, чтобы выяснить, кого они поддержат в случае военного конфликта США с Россией. Об этом сообщает «Газета.ру».

85% опрошенных ответили, что придерживаются нейтральной позиции и не хотели бы принимать ни одну из сторон.

От 3% до 19% жителей в 14 европейских странах заявили, что рассчитывают на США. До 60% полагаются на Европейский союз.

Газета Svenska Dagbladet, опубликовавшая результаты опроса, выразила обеспокоенность из-за того, что нашлись граждане, которые готовы поддержать Россию в случае конфликта.