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Бедствие в Польше: Крупнейшая канализационная катастрофа в мире 

Рамблер 1 час назад
В Польше произошла крупнейшая экологическая катастрофа
Фото: РИА Новости
Попадание более 2 млн сточных вод в реку Висла в начале августа названо одной из крупнейших канализационных катастроф в мире, сообщает ТАСС. Об этом заявил Глава Госуправления водного хозяйства республики "Польские воды" Пшемыслав Даца.
Инцидент произошёл в Варшаве вследствие неисправности коллекторов, предназначенных для вывода бытовых стоков в систему очистки. По данным городской администрации, в Вислу выливалось по 3 тысячи литров нечистот в секунду. В результате состояние воды в реке ухудшилось в 30 раз.
«По нашей информации, это была крупнейшая в мире экологическая катастрофа, связанная с очищением сточных вод», — подчеркнул Даца.
По его словам, аналогичные по масштабу аварии происходили ранее в Великобритании и Мексике.
Чиновник также сообщил, что авария до сих пор не ликвидирована полностью, поскольку причины произошедшего ещё не выяснены.
Отмечается, что в настоящее время в Варшаве запущены временные трубопроводы, которые выводят стоки по понтонному мосту на другой берег Вислы, после чего они попадают в систему очистки.
Эксперты полагают, что последствием катастрофы может стать необратимые изменения в биологическом составе воды, поскольку в реку попало большое количество азота и фосфора.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии6
В мире , Экология , ИТАР-ТАСС , Висла , Польша
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