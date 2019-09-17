В Польше произошла крупнейшая экологическая катастрофа

Бедствие в Польше: Крупнейшая канализационная катастрофа в мире

Попадание более 2 млн сточных вод в реку Висла в начале августа названо одной из крупнейших канализационных катастроф в мире, сообщает ТАСС. Об этом заявил Глава Госуправления водного хозяйства республики "Польские воды" Пшемыслав Даца.

Инцидент произошёл в Варшаве вследствие неисправности коллекторов, предназначенных для вывода бытовых стоков в систему очистки. По данным городской администрации, в Вислу выливалось по 3 тысячи литров нечистот в секунду. В результате состояние воды в реке ухудшилось в 30 раз.

«По нашей информации, это была крупнейшая в мире экологическая катастрофа, связанная с очищением сточных вод», — подчеркнул Даца.

По его словам, аналогичные по масштабу аварии происходили ранее в Великобритании и Мексике.

Чиновник также сообщил, что авария до сих пор не ликвидирована полностью, поскольку причины произошедшего ещё не выяснены.

Отмечается, что в настоящее время в Варшаве запущены временные трубопроводы, которые выводят стоки по понтонному мосту на другой берег Вислы, после чего они попадают в систему очистки.

Эксперты полагают, что последствием катастрофы может стать необратимые изменения в биологическом составе воды, поскольку в реку попало большое количество азота и фосфора.