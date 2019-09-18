Президент Ирана нашел виновных в войне на Ближнем Востоке

«Мы не хотим конфликта в регионе… Кто его начал? Не йеменцы. Это были Саудовская Аравия, ОАЭ, Америка, некоторые европейские страны и сионистский режим в Израиле — вот кто начал войну», — приводит агентство слова главы Исламской республики.

Роухани также заявил, что Соединенные Штаты обвиняют Тегеран в атаке на саудовскую территорию, чтобы усилить международное давление на страну. Ранее он назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки БПЛА. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Разведка США подозревает, что на самом деле дроны были выпущены с территории Ирана. Иранцы обвинения отрицают.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек. В общей сложности от бомбардировок арабской коалиции пострадали 52 тысячи человек.