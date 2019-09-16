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Содержание президента обойдется Украине почти в $40 млн 

News.ru + ещё 1 13 минут назад
Названы траты на содержание президента Украины
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Расходы на содержание президента Украины и его кабинета в 2020 году будут равны 39,7 миллиона долларов, то есть — 986,6 миллиона гривен. Трата указанных средств уже внесена в проект бюджета.
Отмечается, что этот уровень расходов более чем на четыре процента превышает то, что в сумме будет потрачено на содержание президента и его кабинета в 2019 году.
Как передает ТАСС, изначально под данные цели государственный бюджет предусматривает годовую трату 947,2 миллиона гривен.
Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Но прежде, по его мнению, нужно решить вопрос с обменом пленными. Об этом пойдёт речь на ближайшем саммите «нормандской четвёрки».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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