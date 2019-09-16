Названы траты на содержание президента Украины

Содержание президента обойдется Украине почти в $40 млн

Расходы на содержание президента Украины и его кабинета в 2020 году будут равны 39,7 миллиона долларов, то есть — 986,6 миллиона гривен. Трата указанных средств уже внесена в проект бюджета.

Отмечается, что этот уровень расходов более чем на четыре процента превышает то, что в сумме будет потрачено на содержание президента и его кабинета в 2019 году.

Как передает ТАСС, изначально под данные цели государственный бюджет предусматривает годовую трату 947,2 миллиона гривен.