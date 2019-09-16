Туда-сюда Аляска: как российская глубинка стала американским штатом

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Английские шхуны крутились в прибрежных водах, охотились на каланов и китов, с них высаживались корсары, заключали сделки с индейцами. Императору Александру I все это, наконец, надоело, и 16 сентября 1821 года он издал указ: Россия утвердила исключительные права на Аляску и Алеутские острова.

Через 46 лет Александр II продал США и Аляску, и архипелаг на севере Тихого океана. В русской истории появились два вопроса: зачем с трудом осваивали богатую землю и почему так легко от нее отказались.

Игра наперегонки

Русские мореходы обнаружили Аляску в середине XVII века, тогда же на полуострове появилось первое русское поселение. Освоение Аляски и ее окрестностей шло из России на протяжении XVIII века, пока не оформилось представление о Русской Америке. Аляска, Алеутские острова и архипелаг Александра, а также крепости в Калифорнии и на Гаваях значились российскими территориями. Власть присутствовала в лице губернаторов, самыми известными были Александр Баранов и Дмитрий Максутов.

С 1799 года основным игроком на этих территориях стала Российско-американская компания. Ничего американского в ней не было — название просто отражало географию. Это была "российско-российская" компания, созданная исключительно на русские деньги. Она занималась торговлей живущих на "большой земле" русских с русскими же, только в Америке. Главным товаром была пушнина. Англичанам, наблюдавшим за преображением диких мест, оставалось лишь сожалеть, что они пришли сюда лет на 40 позже россиян. Путешественники Джеймс Кук , а потом Джордж Ванкувер с первого взгляда поняли: и земли, и воды содержат неисчерпаемые богатства. Их соотечественники непрерывно пытались наладить здесь если не производство, то хоть какую-то торговлю и до, и после того, как Россия застолбила свои границы по параллелям и меридианам.

Америка — должница России

США в то время было не до Аляски — две войны за независимость, потом Гражданская война и многое еще из того, что переживает всякое молодое государство. А вот России до США было дело. Особенно в XIX веке. Император Александр II и президент Линкольн тепло относились и друг к другу, и к государствам друг друга. Россия активно поддерживала США, особенно в их борьбе с англичанами и французами, с которыми сама воевала в Крымской войне. В 1863 году поддержкой этой борьбы стали две эскадры по шесть кораблей. Одна под командованием контр-адмирала Лесовского пришла в Нью-Йорк, другая во главе с контр-адмиралом Поповым — в Сан-Франциско: помогали и в Атлантическом, и в Тихом океане. Напомнив об этом, президент московского общества "Русская Америка" Владимир Колычев продолжает:

"А потом состоялись ответные визиты из США в доказательство доверительно-дружеских отношений. В 1866-м к нам пришла эскадра Фокса, американцы посетили Петербург и Нижний Новгород. Помимо государственных делегаций проявляли интерес к России и простые американцы. С большой группой туристов приезжал молодой Марк Твен. Примечательно, что эти люди обратились с письмом к Александру II, где за союзнические действия в войнах и иные содействия объявляли Америку должницей России".

Когда встал вопрос, а не стоит ли продать Аляску и если да, то кому, ответ был однозначным. Ни в коем случае тому, кто ее очень хочет, — Великобритании. Это означало бы поселить на собственной границе противника. Аляску вместе с Алеутскими островами уступили другу.

Знак ошибки

Ко времени продажи в 1867 году Русская Америка была "дотационным регионом". Государство тратило на ее содержание больше, чем приносило торговое дело. Да, на Аляске было открыто золото, но разработка месторождений требовала дополнительных миллионных вложений. Эти и другие доводы императору Александру приводили инициаторы сделки купли-продажи. Переговоры между Россией и США на высшем уровне проводились втайне от руководства Российско-американской компании — с ее стороны предполагалось сопротивление. Владимир Колычев продолжает:

"Компания не раз представляла просчитанные выводы, что Русская Америка вполне может существовать без особой поддержки государства и императорского двора, но император к ним не прислушивался. Не были приняты к сведению и выводы государственной комиссии — ее направили на Аляску примерно в 1866 году, чтобы определить: каков ущерб бюджету России от владения полуостровом. Комиссия также высказывалась в пользу Русской Америки".

Последним "знаком ошибки" стала торжественная церемония передачи полуострова. Она проходила в Ново-Архангельске, теперь это город Ситка, штат Аляска. После того, как был благополучно спущен флаг России, американский флаг никак не хотел подниматься на флагшток — сначала запутался в веревках, затем и вовсе упал. Его так и не подняли во время официальной части. Но деньги за покупку, $7,5 млн, уже были переданы российскому послу.