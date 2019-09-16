Богдан не исключил, что заменит Кличко 

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не исключает, что будет претендовать на должность главы Киевской городской госадминистрации, с которой команда Владимира Зеленского намерена уволить Виталия Кличко. Об этом 16 сентября он рассказал в интервью BBC Украина.
«Малейшая проблема в этом всем — это кандидаты (смеется). Кандидатур много. Может, я даже пойду. Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз», — заявил он.
Также Богдан сказал, что с другой стороны, свою функцию он уже почти выполнил и ему надо заняться чем-то серьезным.