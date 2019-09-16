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В Госдуме ожидают провокации из-за интеграции России и Белоруссии 

Газета.Ru 45 минут назад
В Госдуме прогнозируют негативную реакцию Запада на интеграцию России и Белоруссии, сообщает Regnum.
Как заявил депутат Алексей Журавлев из партии "Родина", реальная интеграция вызовет "агрессивно-истеричную" реакцию Запада.
"Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет", — отметил депутат.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали документ 6 сентября 2019 года.
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В мире , Видео , Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Алексей Журавлев , Партия Родина , Госдума , ИА REGNUM
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