В Госдуме прогнозируют негативную реакцию Запада на интеграцию России и Белоруссии, сообщает Regnum.
Как заявил депутат Алексей Журавлев из партии "Родина", реальная интеграция вызовет "агрессивно-истеричную" реакцию Запада.
"Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет", — отметил депутат.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали документ 6 сентября 2019 года.