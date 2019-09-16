Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии

Сегодня «Коммерсант» сообщил, что Москва Минск предварительно одобрили программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Фактически она подразумевает создание конфедеративного государства на уровне экономик путем поглощения экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления.

«Наша дружба с Белоруссией слишком для многих как кость в горле», — отреагировал Алексей Журавлев в своем фейсбуке.

По его мнению, Запад отреагирует на реальную экономическую российско-белорусскую интеграцию агрессивно-истерично. Более того, парламентарий не исключает и провокаций. Впрочем, он отметил, что «собака лает, караван идет», а также заверил, что «будем бдительны и не отступим».