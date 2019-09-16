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Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Запад может устроить провокации из-за интеграции России и Белоруссии, заявил в своем фейсбуке депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Сегодня «Коммерсант» сообщил, что Москва и Минск предварительно одобрили программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Фактически она подразумевает создание конфедеративного государства на уровне экономик путем поглощения экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления.
«Наша дружба с Белоруссией слишком для многих как кость в горле», — отреагировал Алексей Журавлев в своем фейсбуке.
По его мнению, Запад отреагирует на реальную экономическую российско-белорусскую интеграцию агрессивно-истерично. Более того, парламентарий не исключает и провокаций. Впрочем, он отметил, что «собака лает, караван идет», а также заверил, что «будем бдительны и не отступим».
57-летний Журавлев — бывший член КПСС, «Справедливой России», «Единой России» и «Патриотов России», ныне — председатель партии «Родина». Он — депутат Госдумы, не входящий во фракции, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Комментарии123
В мире , Видео , Политика , Алексей Журавлев , Партия Родина , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПСС , Минск , Москва
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