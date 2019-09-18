В среду Саудовская Аравия представит доказательства того, что к атаке на ее нефтяные объекты причастен Иран, сообщило саудовское военное ведомство.
Минобороны Саудовской Аравии собирается провести пресс-конференцию и показать «иранское оружие», которое, по версии Эр-Рияд, применялось при атаке на НПЗ, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Напомним, ответственность за удар по саудовским нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы — хуситы, но США и Саудовская Аравия обвиняют Иран.