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Саудовская Аравия нашла доказательства причастности Ирана к удару по НПЗ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 188 50 минут назад
В среду Саудовская Аравия представит доказательства того, что к атаке на ее нефтяные объекты причастен Иран, сообщило саудовское военное ведомство.
Минобороны Саудовской Аравии собирается провести пресс-конференцию и показать «иранское оружие», которое, по версии Эр-Рияд, применялось при атаке на НПЗ, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Напомним, ответственность за удар по саудовским нефтяным объектам взяли на себя йеменские повстанцы — хуситы, но США и Саудовская Аравия обвиняют Иран.
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В мире , Видео , Пожары , Происшествия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Иран , Саудовская Аравия
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