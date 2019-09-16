Иран ответил на угрозы США нанести удары по нефтяным объектам

"Подобные заявления оторваны от реальности и абсурдны. С точки зрения дипломатии такие высказывания также бессмысленны и необъяснимы", — сказал Мусави журналистам.

Накануне сенатор Грэм написал в Twitter, что США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана, если Тегеран "продолжит свои провокации". Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Иран в причастности к нападению на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Иран категорически отверг обвинения Вашингтона.

Напомним, 14 сентября десятью беспилотниками были атакованы предприятия, принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность на себя взяли сторонники йеменского мятежного движения хуситов.