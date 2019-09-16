Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран ответил на угрозы США нанести удары по нефтяным объектам 

Российская Газета + ещё 2 17 минут назад
Иран ответил на угрозы США
Фото: Reuters
Предложение американского сенатора Линдси Грэма нанести удары по нефтяным объектам Ирана "абсурдны и оторваны от реальности", заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.
"Подобные заявления оторваны от реальности и абсурдны. С точки зрения дипломатии такие высказывания также бессмысленны и необъяснимы", — сказал Мусави журналистам.
Накануне сенатор Грэм написал в Twitter, что США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана, если Тегеран "продолжит свои провокации". Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Иран в причастности к нападению на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Иран категорически отверг обвинения Вашингтона.
Напомним, 14 сентября десятью беспилотниками были атакованы предприятия, принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность на себя взяли сторонники йеменского мятежного движения хуситов.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Российская Газета: последние новости
Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне Глава МИД Украины сообщил о переносе встречи "нормандской четверки" Глава МИД Украины сообщил о переносе встречи "нормандской четверки" В Киеве назвали "оттепелью" нынешние отношения РФ и Украины В Киеве назвали "оттепелью" нынешние отношения РФ и Украины
Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Аббас Мусави , Линдси Грэм , МИД , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»323
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца348
В России изменятся правила по уходу в отпуск
В России изменятся правила по уходу в отпуск42
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека22
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение