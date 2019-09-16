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Жители Германии призвали Берлин наладить отношения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
В Европе захотели наладить отношения с Россией
Фото: Reuters
Подавляющее большинство немцев желает хороших отношений с Россией, заявил глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер.
По словам Кречмера, призыв премьеров четырех восточногерманских земель — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — активизировать диалог с Москвой «подтолкнул запоздалую дискуссию в Германии», передает ТАСС.
«И мы получили поддержку — от премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, экономических объединений», — заявил Кречмер в интервью изданию Die Welt.
Напомним, в конце августа главы четырех восточногерманских правительств — Саксонии, Тюрингии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт — призвали вернуть Россию в G8. Неделей ранее Саксония потребовала отменить санкции против России. При этом стало известно, что большинство жителей Германии выступают за отмену санкций против России.
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В мире , Европа , ИТАР-ТАСС , Саксония
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