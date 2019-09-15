AFP: умер бывший глава государства Чад Лол Махамат Чуа

Бывший глава государства Чад Лол Махамат Чуа умер в возрасте 80 лет в своем доме в столице страны Нджамене . Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на семью экс-главы государства.

Общенациональные похороны состоятся в понедельник в Нджамене.

Лол Махамат Чуа занимал пост главы переходного правительства национального единства Чада в течение четырех месяцев и пяти дней в 1979 году в острый период борьбы многочисленных группировок за власть, которая сопровождалась гражданской войной. В последующие годы он занимал пост министра транспорта, а также мэра столицы.