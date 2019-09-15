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AFP: умер бывший глава государства Чад Лол Махамат Чуа 

ТАСС 45 минут назад
Умер бывший глава государства Чад
Фото: РИА Новости
Бывший глава государства Чад Лол Махамат Чуа умер в возрасте 80 лет в своем доме в столице страны Нджамене. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на семью экс-главы государства.
Общенациональные похороны состоятся в понедельник в Нджамене.
Лол Махамат Чуа занимал пост главы переходного правительства национального единства Чада в течение четырех месяцев и пяти дней в 1979 году в острый период борьбы многочисленных группировок за власть, которая сопровождалась гражданской войной. В последующие годы он занимал пост министра транспорта, а также мэра столицы.
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В мире , France-Presse , Нджамена , Чад
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