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Помощник Помпео приедет в Москву 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Помощник Помпео приедет в Москву
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента, пишет РИА Новости.
По данным Госдепа, Рикер встретится с коллегами в правительстве и обсудит двусторонние отношения. Запланирован диалог и с представителями гражданского общества, а также командой посольства США в Москве.
За день до визита в российскую столицу и.о. помощника госсекретаря посетит Берлин.
В августе стало известно, что посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Письмо было направлено президенту США Дональду Трампу. Датой окончания полномочий Хантсмана значится 3 октября.
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В мире , Политика , США , Джон Хантсман , Дональд Трамп , Москва
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