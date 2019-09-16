Названы сроки нового обмена между РФ и Украиной

Названы сроки нового обмена заключёнными между РФ и Украиной

Новый этап обмена заключёнными между Москвой Киевом состоится только после саммита «нормандской четвёрки», которая должна собраться до конца октября.

Конкретная дата не называется, нет и имён, которые будут включены в списки на обмен. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.