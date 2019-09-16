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Названы сроки нового обмена заключёнными между РФ и Украиной 

News.ru + ещё 4 39 минут назад
Названы сроки нового обмена между РФ и Украиной
Фото: EPA
Новый этап обмена заключёнными между Москвой и Киевом состоится только после саммита «нормандской четвёрки», которая должна собраться до конца октября.
Конкретная дата не называется, нет и имён, которые будут включены в списки на обмен. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о работе над новым обменом пленными. По его словам, этот процесс всегда был тяжёлым, так как обе стороны должны согласиться со списками. Несмотря ни на что, Киев в ближайшее время планирует добиться освобождения своих граждан, заключил он.
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В мире , Политика , Украина , Керченский пролив , Вадим Пристайко , МИД , Киев , Москва
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