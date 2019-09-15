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Протестующие в Гонконге восславили королеву Британии 

360tv.ru + ещё 5 57 минут назад
Протестующие в Гонконге восславили королеву Британии
Фото: РИА Новости
«Боже, храни королеву» заполнило Гонконг. Протестующие у здания британского консульства таким образом потребовали от Англии — бывшей колониальной державы — проследить за Китаем. Власти КНР обязаны выполнить свои обязательства перед Гонконгом, напомнили местные жители. Об этом сообщил Reuters.
«Принцип одной страны, двух систем мертв», — говорили протестующие и размахивали британскими флагами.
Другие митингующие несли плакаты с надписью «Освободите Гонконг». Они также требовали от Англии изменить статус британского национального заграничного паспорта. Только тогда жители Гонконга смогут свободно работать и жить в Британии. Сейчас же им разрешено пребывать в Великобритании полгода в году.
Протестующие недовольны вмешательством Пекина в дела города, хотя ранее власти обещали соблюдать автономию этой территории.
В 1842 году Гонконг стал колонией Великобритании. И только в 1997 году КНР обрела суверенитет над территорией. Сейчас Гонконг и Китай живут по принципу «одна страна, две системы».
Изначально протестующие в Гонконге выступали против закона об экстрадиции преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Власти Китая требовали передавать правонарушителей на материк для вынесения приговоров.
Позже Китай обвинил США и Великобританию в разжигании волнений в Гонконге. Власти КНР напомнили, что проблемы города — внутреннее дело страны.
Нынешние акции протеста оказались наиболее массовыми в Гонконге после вхождения в состав Китая. Самое большое число участников на улицах города — 1,7 миллиона человек. Правительство КНР обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».
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В мире , Гонконг , Китай , Великобритания
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