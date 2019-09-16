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Активист приковал себя к памятнику Коневу в Праге 

ТАСС + ещё 13 29 минут назад
Активист приковал себя к памятнику Коневу в Праге
Фото: Посольство России в Чехии
Гражданин Чехии Михал Шулц приковал себя в понедельник металлической цепью к пьедесталу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу на площади Интербригады в Праге в знак протеста против решения муниципальных властей о его переносе.
"Ситуация, которая разворачивается вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня, — заявил журналистам гражданский активист. — Мой дед воевал во Второй мировой войне, и поэтому она меня точно касается".
Шулц особо подчеркнул, что никак не связан с РФ и не считает себя "ни пророссийски настроенным, ни проамерикански настроенным человеком". Он решился на проведение акции протеста из-за несогласия с планами переноса памятника советскому полководцу.
Шулц прибыл в Прагу из Северной Чехии. Акция протеста завершится в понедельник вечером. Полиция не препятствует ее проведению, так как активист не нарушает общественный порядок.
Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается правительство республики, в субботу призвала кабинет министров воспрепятствовать реализации планов переноса памятника.
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Комментарии
В мире , Другое , Иван Конев , Прага , Чехия
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